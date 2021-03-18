Jürgen Klopp: Çalıştığım en iyi oyuncu Lewandowski

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Borussia Dortmund'dan öğrencisi olan Robert Lewandowski'ye övgüler yağdırdı.

Liverpool'un yıllar sonra Premier Lig'de şampiyon yapan Jürgen Klopp, Bild'e konuştu.

"BAŞKASINI SÖYLEMEK ADİL OLMAZ"

Klopp, "Birlikte çalıştığın en iyi oyuncu kimdi?" sorusuna tereddüt etmeden, "Robert Lewandowski. Lewy dışında başka bir oyuncu için bunu söylemek adil olmaz." yanıtını verdi.

"GOL MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ"

Polonyalı oyuncuyu öven Klopp, "Sahip olduğu yeteneği bu düzeye çıkardı. Lewy ihtiyacı olduğu her adımı atarak bir gol makinesine dönüştü. Oyunun içinde nerede durması, ne yapması gerektiğini biliyor. Bugün olduğu oyuncuya dönüşenilmek için kendini zorlama şekli ve yaptığı fedâkarlıklar, olağan dışı işlerdi. Lewy, bir makine." ifadelerini kullandı.