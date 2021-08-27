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    Jürgen Klopp: Grubumuzun zorluğunu görünce kahkaha attım

    Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada çok zor bir gruba düştüklerini ve kura çekimini izlerken kahkaha atarak tepki verebildiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 09:39
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    Jürgen Klopp: Grubumuzun zorluğunu görünce kahkaha attım

    Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası kendi rakiplerini görünce yüksek sesle güldüğünü ve ne kadar zor bir gruba düştüklerine inanamadığını söyledi.

    Klopp kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Açıkça söylemek gerekirse kura çekimini izlerken grubumuz belli olduğunda yüksek sesle güldüm. Ne kadar zor bir gruba düştüğümüzü kahkaha atarak karşılayabildim." diye konuştu.

    Jürgen Klopp: Grubumuzun zorluğunu görünce kahkaha attım #1

    "ŞAMPİYONLAR LİGİ İŞTE BÖYLE BİR YER"

    Alman menajer her zaman olduğu gibi bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olduklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi işte böyle bir yer, Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak zorunda kalıyorsunuz ve bazıları da bizim grubumuzda. Hırslıyız, Şampiyonlar Ligi kupasını almak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

    Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Milan, Atletico Madrid ve Porto ile B Grubu'nda eşleşmişti.

    Jürgen Klopp: Grubumuzun zorluğunu görünce kahkaha attım #2

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