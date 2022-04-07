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    Jürgen Klopp: Haaland ile ilgilenmiyoruz

    Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, dev kulüpleri peşinden koşturan Erling Haaland ile ilgilenmediklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:44
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    Jürgen Klopp: Haaland ile ilgilenmiyoruz

    Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland çoğu kulübün hayalini süslerken Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un bu konudaki fikri farklı.

    "İmkanı yok"

    Kendisine yöneltilen, "Erling Haaland tam da sizin aradığınız tarz da bir oyuncu değil mi?" sorusuna "İmkanı yok.  Biz o topa girmeyeceğiz. Bahsedilen rakamlar akıl alır gibi değil. Bizi uzaktan yakından alakadar eden bir durum yok orada." ifadelerini kullandı.

    Borussia Dortmund'un yıldızı forveti Haaland, Manchester City, Barcelona ve Real Madrid ile anılıyor.

    Jürgen Klopp: Haaland ile ilgilenmiyoruz #1


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