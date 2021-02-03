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    Jürgen Klopp: Hollywood'a gerek yok, Ozan'ın hayatı çok ilginç

    Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, yeni transfer Ozan Kabak ile birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 15:13
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    Jürgen Klopp: Hollywood'a gerek yok, Ozan'ın hayatı çok ilginç

    Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke 04'ten İngiliz devi Liverpool'a transfer oldu.

    Genç stoper hakkında konuşan Premier Lig ekibinin teknik direktörü Jürgen Klopp, bu transferin kulüp için de büyük bir şans olduğunu söyledi.

    Jürgen Klopp: Hollywood a gerek yok, Ozan ın hayatı çok ilginç #1

    İşte Klopp'un sözleri:

    "HAYAT HİKAYESİ ÇOK İLGİNÇ"

    "Ozan Kabak çok özel bir çocuk. 20 yaşında olmasına rağmen çok tecrübeli. Hayat hikayesi çok ilginç. Zorlu bir yoldan geliyor. Bu tip hikayelere şahit olmak için Hollywood filmleri izlemenize gerek yok. Ozan Kabak'ın hayat hikayesi şimdiden çok ilginç ve güzel."

    Jürgen Klopp: Hollywood a gerek yok, Ozan ın hayatı çok ilginç #2

    "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

    "Ozan Kabak ile birlikte çalışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ben genç insanlara şans vermek ve onlara inanmaktan yanayım. Bu Ozan için bir şans olduğu kadar Liverpool için de bir şans. Bugüne kadar yaptıkları, onu transfer etmemiz için yeterliydi. Şimdi Ozan'dan bugüne kadar yaptıklarının daha fazlasını bekliyorum."

    Jürgen Klopp: Hollywood a gerek yok, Ozan ın hayatı çok ilginç #3

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