Jürgen Klopp, Liverpool'a galibiyetle veda etti

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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mac Allister, 40. dakikada ise Quansah kaydetti.
Klopp, galibiyetle veda etti
Daha önce takımdan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp, böylelikle Liverpool'a galibiyetle veda etmiş oldu.
Wolves'ta Nelson Semedo 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Liverpool bu sonuçla ligi 82 puanla 3. sırada tamamladı. Wolves ise 46 puanla 14. sırada tamamladı.
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