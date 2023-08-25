Jürgen Klopp, Mohamed Salah için Suudi Arabistan iddialarını yalanladı Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, son günlerde adı Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile anılan yıldız futbolcusu Mohamed Salah hakkında, "Gelen bir teklif olmadı. Salah, bir Liverpool oyuncusu. O konuda bir değişiklik yok" dedi.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Klopp, 27 Ağustos Pazar günü Newcastle United'a konuk olacakları lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Söylentiler hakkında konuşmak zor çünkü bizim açımızdan konuşacak hiçbir şey yok. Gelen bir teklif olmadı. Salah, bir Liverpool oyuncusu. O konuda bir değişiklik yok. Ortada bir teklif olsaydı da cevabımız 'hayır' olurdu. İşte bu kadar.

"Salah, kendisini yüzde yüz Liverpool'a adamış durumda"

Salah'ın geleceğine ilişkin endişesi olup olmadığı sorulan Klopp, şu şekilde konuştu:

Salah, kendisini yüzde yüz Liverpool'a adamış durumda. Hayat felsefem, sadece bir sorunla karşılaştığımda onun üzerine düşünmektir. Şimdilik kesinlikle hiçbir şey yok. Gelecekte farklı bir durum oluşursa o zaman bunu düşünebilirim.

Liverpool'da 2017'den bu yana forma giyen 31 yaşındaki Salah'ın takımıyla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.