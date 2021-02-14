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    Jürgen Klopp: Ozan Kabak'ın çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum

    Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 3-1 kaybettikleri Leicester City maçını yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 11:37
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    Jürgen Klopp: Ozan Kabak'ın çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum

    İngiltere Premier Lig'de Liverpool, öne geçtiği maçta Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu.

    "KİMSENİN BAĞIRDIĞINI DUYMADIM"

    Ligde üst üste 3. maçını kaybeden son şampiyonda menajer Jürgen Klopp, karşılaşmayı ve Ozan Kabak'ın performansını yorumladı;

    Jürgen Klopp: Ozan Kabak ın çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum #1

    "Ozan Kabak'ın çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Onun alışık olmadığı bir tarzda oynuyoruz. 2. golde bir hata oldu. Alisson kalesini terk etmeyi sever. Bu tarz hatalar genelde hazırlık maçlarında yapılır. Bağırmamız gereken bir pozisyon ve kimsenin bağırdığını duymadım. Yediğimiz son 2 golü sevmedim.  Bunu kabul edemem. Daha farklı reaksiyon vermeliydik. İlk golü Leicester attı, goller hediye ettik. Bu durumu hiç sevmedim. Bu ne kadar zorlu bir durumda olduğumuzu gösteriyor."

    Jürgen Klopp: Ozan Kabak ın çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum #2

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