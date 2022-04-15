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    Jurgen Klopp, Premier Lig'de zirveye yerleşti

    Burnley'de Sean Dyche'nin ayrılığının ardından Jurgen Klopp, ligdeki teknik direktörler arasında en uzun süre görevde olan antrenör unvanını elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 17:10
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    Jurgen Klopp, Premier Lig'de zirveye yerleşti

    İngiltere Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Burnley'de 9.5 sezonluk Sean Dyche dönemi sona erdi.

    Kulüp başkanı Alan Pace, ligin son haftaları için değişim gerektiğini belirterek bu kararı aldıklarını söyledi. Sean Dyche ile birlikte teknik ekipten üç ismin daha görevinden ayrıldığı belirtildi.

    2012'de takımın başına geçen Sean Dyche, 9.5 sezonda Burnley'i iki kez Premier Lig'e çıkarırken 2017-18 sezonun ligi yedinci sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne taşımıştı.

    Jurgen Klopp, Premier Lig de zirveye yerleşti #1

    Klopp ilk sıraya yerleşti

    Sean Dyche, görevinden ayrılmadan önce Premier Lig'deki mevcut teknik direktörler arasında bir takımda en uzun süre görev yapan antrenör konumundaydı. Tecrübeli teknik adamın ayrılığının ardından zirve, Jurgen Klopp'un oldu.

    Liverpool'u 2015-16 sezonunda devralan Klopp, 6.5 sezondur görevini sürdürürken Merseyside ekibinin başında 2 bin 381 günü geride bıraktı.
    Kırmızılarla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşan Alman antrenör, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı koleksiyonuna ekledi.

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, 73 puanla lider Manchester City'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ligin 33. haftasını F.A. Cup maçı sebebiyle boş geçecek Liverpool, cumartesi günü TSİ 17.30'da Manchester City ile Wembley'de karşı karşıya gelecek.

    Jurgen Klopp, Premier Lig de zirveye yerleşti #2


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