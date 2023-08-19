Jürgen Klopp: Sonsuz para her zaman problemdir Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Suudi kulüplerinin transfer sınırsız para harcamasıyla ilgili konuştu.

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Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transferde milyar eurolara varan paralar harcayan Suudi transfer piyasasıyla ilgili yorum yaptı.

"Paranın sınırsız olması doğru değil"

Alman menajer açıklamasında sonsuz paranın her zaman problem olacağını söyledi.

Sonsuz para her zaman problem yaratır, transfer için bir yönetmelik hazırlansa ve sınır getirilse çok iyi olur. Suudi kulüplerinin yaptıkları normal, kimseyi suçlayamam ama paranın sınırsız olması doğru değil.

3 isim Arabistan'ı seçti

Liverpool kadrosunda bu sezon Fabinho, Henderson ve Firmino gibi yıldızlar Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.