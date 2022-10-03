Jürgen Klopp'tan ayrılık iddialarına yanıt

Hem Premier Lig’de hem Şampiyonlar Ligi’nde istediği başlangıcı yapamayan Liverpool’da Teknik Direktör Jürgen Klopp “Takımı ileriye götürmemden şüphe duyulursa ayrılmamak aptalca olur” dedi.

Liverpool'un başına Ekim 2015'te gelen Jürgen Klopp, İngiliz ekibiyle 400 maça çıktı ve 2026’ya kadar sözleşmesi devam ediyor.

Liderle olan puan farkı 11

Bu sezona ise Kırmızılar, kötü bir başlangıç yaptı. Liverpool ile lider Arsenal arasındaki puan farkı 8 hafta sonunda 11'e çıktı.

Klopp 7 yılda Liverpool ile birçok başarı kazandı

Alman teknik direktör Kloop, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası kupaları ile Anfield'da yedi unutulmaz yıl geçirdi.

Merseyside'daki sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı, ancak bu sezona beklentilerin uzağında bir başlangıç yapılması Kırmızılar'ın yakın tarihindeki ışıltılı bir dönemin kapanıp kapanmadığına dair sorulara yol açtı.

"Her zaman burada kalmak istediğimi biliyordum"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, bu sezonu Sky Deutschland'a değerlendirirken, “Her zaman burada kalmak istediğimi biliyordum. Yüzde 100 doğru yerdeyim. Böyle hissetmezsem o zaman bitirmek zorundayım. Kulübü ileriye götürmemden şüphe duyulmaması halinde Liverpool'dan ayrılmamak aptalca olur” dedi.

Klopp, Liverpool ile son anlaşmayı nisan ayında yaptı ve Premier Lig ile olan önceki anlaşmasının sonuna iki yıl daha eklendi.