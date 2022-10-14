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    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü

    Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Manchester City'de sezona harika bir başlangıç yapan Erling Haaland için övgü dolu ifadelerde bulundu.
    • 14.10.2022 - 18:24
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    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü

    Liverpol Teknik Direktörü Jurgen Klopp, ligde Manchester City ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

    Basın toplantısında Manchester City'de sezona harika bir başlangıç yapan Erling Haaland ile ilgili de konuşan Alman teknik adam, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

    "Çok genç yaşta bile potansiyelini görebiliyordunuz"

    Klopp, "Haaland, Salzburg'da oynadığı dönemde onlarla karşılaştık. Çok genç yaşta bile potansiyelini görebiliyordunuz. Onu nasıl durduracağımızı düşünüyorduk ama yine de gol attı" ifadelerini kullandı.

    Jurgen Klopp tan Erling Haaland a övgü #1

    "Ofsaytın nerede olduğunu biliyor ve iyi okuyor"

    22 yaşındaki golcü için, "Fiziksel ve tekniğin birleşimine sahip" diyen Alman teknik adam, "Ofsaytın nerede olduğunu biliyor ve iyi okuyor. Manchester City, Haaland'ın çevresinde gol pozisyonu üretebilecek en iyi oyunculardan bazılarına sahip ve bu mükemmel bir uyum" dedi.

    Jurgen Klopp tan Erling Haaland a övgü #2

    "Bütün özellikleri onu özel kılıyor"

    Haaland için övgü dolu sözlerine, "Olağanüstü bitiricilik becerisine sahip ve ayrıca akıllı davranıyor. Hızı sadece akıllı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bütün özellikleri onu özel kılıyor" şeklinde devam etti.

    Jurgen Klopp tan Erling Haaland a övgü #3

    "Muhtemelen dünyadaki en iyi forvet oyuncusu"

    55 yaşındaki taktisyen, mücadelede onu nasıl durdurmaya çalışacaklarına yönelik soruya ise, "Muhtemelen dünyadaki en iyi forvet oyuncusu, çok fazla top almadığından emin olmalıyız. Bunu deneyeceğiz ama Manchester City'ye karşı Haaland'ı çok fazla oyuncuyla kapatırsanız, diğer dünya standartlarındaki futbolcular için boşluk verirsiniz. Bu da işimizi kolaylaştırmaz" değerlendirmesinde bulundu.

    Jurgen Klopp tan Erling Haaland a övgü #4

    Hafta sonu iki takım karşılaşacak

    Liverpool ile Manchester City, 16 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da Anfield'da karşılaşacak.


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