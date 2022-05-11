Jürgen Klopp'tan Haaland itirafı

Alman menajer Jürgen Klopp, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City’e transfer olan Erling Haaland için övgü dolu sözlerde bulundu.

Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı Joel Matip ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Jurgen Klopp, Manchester City'nin transfer ettiği Erling Haaland transferi için ilginç bir benzetmede bulundu.

"Çok iyi bir transfer"

Alman hoca Sky Sports'a verdiği demeçte, "Haaland çok iyi bir oyuncu. Manchester City hiçbir zaman tek bir oyuncuyla maç kazanan bir takım olmadı ve olmayacak. Belirli bir oynama şekilleri var. Erling, çok fazla gol atabileceğini fark edecek ve buna bayılacak. Haaland gerçek bir canavar. Dortmund'da birkaç kez sakatlandı ama formda olduğunda gerçek bir canavar. Ne yazık ki gerçekten çok iyi bir transfer." ifadelerini kullandı.