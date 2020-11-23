Jürgen Klopp'tan sakatlık isyanı: Rotasyonu kiminle yapacağım

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, takımında üst üste yaşanan sakatlıklar üzerine açıklamalarda bulundu.

Leicester City karşısında aldığı galibiyetle eksiklerine rağmen gücünü kanıtlamayı başaran Liverpool'da sakatlıklarla ilgili soru işaretleri sürüyor.



Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, takımındaki koronavirüs ve sakatlıklardan kaynaklı eksikler üzerine konuştu.





"DEĞİŞİKLİK ŞANSIMIZ KALMADI"

Sky Sports'a konuşan Alman teknik adam; "Dünya değişti. Sadece Liverpool'dan bahsetmiyorum, her yerde sakatlık haberleri geliyor. İnsanlar bize rotasyon yapmamızı söylüyorlar ama kiminle yapacağız? Hücumda rotasyon şansımız var ama savunmada sadece genç isimler kaldı. Değişiklik şansımız kalmadı çünkü maçların ilerleyen bölümlerinde sakatlık olursa, ihtiyacımız olacak." dedi.

"11 OYUNCU KALMAYABİLİR"

Yoğun takvime ve yayıncılara tepki gösteren Klopp; "Ben değil, ligin yayıncıları Sky ve BT konuşmalı. Çarşamba ve Cumartesi 12:30'da oynamaya devam edersek sezonu 11 oyuncuyla bitirebileceğimden emin değilim." açıklamasında bulundu.





EKSİK SAYISI ARTIYOR

Liverpool'da Naby Keita'nın da sakatlanmasıyla listeye yeni bir isim eklendi.

Liverpool'da maçta sakatlanan Keita dışında; Joe Gomez, Muhammed Salah, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain ve Jordan Henderson da eksikler araasında yer alıyor.