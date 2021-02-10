Euro
8.561
-0.12%
Dolar
7.0637
-0.07%
Altın
417.52
0.07%
Borsa
1.545
0.09%
Bitcoin
326.898
0.74%
EXEN Coin
16.92
7.02%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Jürgen Klopp'un annesi koronavirüs nedeniyle vefat etti

    Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp'un annesi Elisabeth Klopp, 81 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jürgen Klopp'un annesi koronavirüs nedeniyle vefat etti

    Premier Lig devi Liverpool'ın başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp'un acı günü...

    Alman çalıştırıcının annesi Elsabeth Klopp, 81 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    İngiltere ile Almanya arasındaki seyahat yasağı nedeniyle ünlü teknik adamın annesinin cenazesine katılamayacağı açıklandı.

    Jürgen Klopp un annesi koronavirüs nedeniyle vefat etti #1

    "DAHA İYİ BİR YERDE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

    Klopp annesinin ölümünün ardından, "Benim için her şeyi ifade ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir anneydi. Dindar bir Hristiyan olarak, şimdi daha iyi bir yerde olduğunu biliyorum." açıklamasında bulundu.

    Cenazeye gidememesinin sebebinin 'korkunç zamanlar' olduğunu ifade eden Klopp, koşullar izin verdiği anda annesi için özel bir cenaze töreni düzenleyeceğini belirtti.

    Jürgen Klopp un annesi koronavirüs nedeniyle vefat etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir