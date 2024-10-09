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Jürgen Klopp'un yeni işi belli oldu! Artık teknik direktör değil

Jürgen Klopp'un yeni işi belli oldu! Artık teknik direktör değil Liverpool kariyerinin ardından teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan Jürgen Klopp sürpriz bir imza attı.