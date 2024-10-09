Jürgen Klopp'un yeni işi belli oldu! Artık teknik direktör değil

Haber Merkezi
9 yıllık Liverpool macerasını teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayarak noktalayan Jürgen Klopp'un yeni görevi belli oldu.
Deneyimli hoca, Red Bull'da "Küresel Futbol Başkanı" pozisyonuna getirildi.
SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR
Red Bull futbol grubundan yapılan açıklamada, Jürgen Klopp'un "Küresel Futbol Baişkanı" görevine getirildiği duyuruldu.
Klopp'un sözleşmesinde, Almanya Milli Futbol Takımı'ndan teklif gelmesi halinde görevinden ayrılabileceğine dair özel bir madde bulunuyor.
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