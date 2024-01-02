Jürgen Klopp'un zor anları! Alyansını düşürdü

Anfield'da büyük heyecana sahne olan olan karşılaşmada Liverpool, baştan sona üstün götürdüğü maçta Newcastle United'ı 4-2 geçerek liderliğini sürdürdü.
Liverpool'un galibiyet gollerini 49 ve 86. dakikalarda Mohamed Salah, 74. dakikada Curtis Jones ve 78. dakikada Cody Gakpo kaydetti.
Newcastle United'ın gollerini ise 54. dakikada Alexander Isak ve 81. Svan Botman attı.
Salah penaltı kaçırdı
Liverpool'de ikinci golünü penaltıdan kaydeden Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 22. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Klopp alyansını düşürdü
Öte yandan mücadelenin sonunda taraftarlara yumruk şov yapan Jürgen Klopp'un alyansını yere düşürmesi dikkat çekti.
Bir anda telaşla yere düşen yüzüğünü aramaya başlayan Klopp'un zor anları sosyal medyaya damga vururken, kameramanın yardımıyla alyansını bulan Alman teknik adam rahat bir nefes aldı.
Maç sonu konuşan Klopp, "Kameraman sayesinde buldum. O kameraman, benim kahramanım." dedi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
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