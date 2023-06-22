Juventus, Angel Di Maria'ya veda etti İtalya Serie A ekibi Juventus, takımdan ayrılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria için teşekkür mesajı yayınladı.

İHA

Juventus, Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sezon başında takıma transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 40 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Juventus teşekkür etti

İtalyan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Angel Di Maria'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederken, kariyerinde de başarılar diledi.

Kariyerine Arjantin ekibi Rosario'da başlayan Di Maria, 2007 yılında Benfica'ya Transfer olarak Avrupa'ya adım atmıştı.

Sonrasında sırasıyla Real Madrid, Manchester United, PSG ve Juventus formaları giyen 35 yaşındaki oyuncu, geçen sezon siyah-beyazlı takımda 40 resmi maça çıktı. Di Maria bu maçlarda 8 gol attı ve 7 asist yaptı.