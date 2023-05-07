Juventus, Atalanta deplasmanında kazandı

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Atalanta'nın ev sahipliğinde Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Juventus oldu.
Juventus iki golle geçti
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Juventusa galibiyeti getieren golleri 56. dakikada Samuel Iling-Junior ve 90+8'de Dusan Vlahovic kaydetti.
Merih forma giymedi
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, bu karşılaşmada eski takımı Juventus'a karşı süre almadı.
Bu mağlubiyetin ardından Atalanta, 58 puanda kaldı. Juventus ise puanını 66'ya yükseltti.