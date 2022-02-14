Juventus, Atalanta ile berabere kaldı

Juventus, Atalanta ile berabere kaldı

İtalya Ligi'nde zirve hesapları yapan Atalanta ile Juventus'u karşı karşıya getiren maçta puanlar paylaşıldı.

İtalya Ligi'nde ilk dört hesapları yapan Atalanta ile Juventus'u karşı karşıya getiren maç 1-1 sona erdi.

Juventus maça etkili başlamasına karşın, öne geçen Atalanta oldu. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Malinovsky'nin yaklaşık 28 metre uzaktan müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

Atalanta'da Hans Hatebouer'in 85. dakikadaki şutu direkten dönerken; maçta son sözü 90+3'te Danilo söyledi. Dybala'nın köşe vuruşunda topu kafayla ağlarla buluşturan Danilo, Juventus adına eşitliği sağladı.

ATALANTA BÜYÜK ŞANSI TEPTİ

Maç 1-1 biterken, puanını 46'ya çıkaran Juventus, 4. sıradaki yerini korudu. Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ise puanını 44'e çıkarmasına karşın olası bir galibiyette Juventus'un üstüne çıkma şansını kullanamadı.