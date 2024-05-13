Juventus beraberliği uzatmalarda kurtardı

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İtalya Serie A 36. hafta maçında Juventus ile Salernitana karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Salernitana'nın golü 27. dakikada Niccolo Pierozzi ile gelirken, Juventus golü 90+1'de Adrien Rabiot ile buldu.
Juventus Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi
Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmaya 77. dakikada dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 67 yapan Juventus, Roma'nın da Atalanta'ya puan kaybetmesiyle birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantiledi.
Küme düşmesi daha önce kesinleşen Salernitana puanını 16 yaptı.
Ligin bir sonraki maçında Juventus, Bologna deplasmanına gidecek. Salernitana, evinde Hellas Verona'yı ağırlayacak.
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