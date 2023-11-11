Juventus, Cagliari'yi sahasında yendi Juventus sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Juventus kazandığı zaferle birlilkte puanını 29 yaptı.

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İtalya Serie A 12. hafta karşılaşmasında Juventus kendi evinde konuk ettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kenan Yıldız forma şansı bulamadı

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Bremer, 70. dakikada ise Daniele Rugani kaydetti. Cagliari'de Alberto Dossena'nın 75. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.

Juventus'ta, Milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmada süre almadı.

Juventus 29 puana yükseldi

Juventus bu galibiyetle beraber puanını 29'a yükseltirken, Cagliari ise 9 puanda kaldı.

Juventus bir sonraki karşılaşmasında Inter'i konuk ederken, Cagliari de sahasında Monza'yı konuk edecek.