Juventus deplasmanda Cagliari'yi yendi

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İtalya Serie A'nın 26. haftasında Cagliari, Juventus'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

KENAN İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alarak 49 puana yükselen ve 4. sıraya yerleşen Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Hellas Verona'yı konuk edecek.

25 puanla 15. sırada konumlanan Cagliari ise Bologna deplasmanına gidecek.