Juventus deplasmanda Como'yu yendi

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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Como, Juventus'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Kolo Muani ve 89. dakikada penaltıdan yine Muani attı.

Como'nun sayısını 45+1. dakikada Assane Diao kaydetti.

KENAN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 44 puana ulaşan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Inter'i konuk edecek.

22 puanda kalan Como ise Fiorentina deplasmanına gidecek.