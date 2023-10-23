Juventus dev maçta Milan'ı mağlup etti Juventus, Serie A'nın 9. haftasında konuk olduğu Milan'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, Juventus'u ağırladı.

Ev sahibi ekipte Malick Thiaw, 40. dakikada kırmızı kart gördü.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçın golsüz eşitlikle geçilen ilk yarısının ardından konuk takım, 63. dakikada Manuel Locatelli'nin golüyle öne geçti ve karşılaşma da 1-0'lık bu sonuçla tamamlandı.

Milan liderliği bıraktı

Juventus bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken Milan ise 21 puanda kaldı ve zirveyi 22 puanı bulunan Inter'e kaptırdı.