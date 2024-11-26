Juventus efsanesi Boniek'ten Kenan Yıldız'a övgü: Geleceği çok büyük

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Juventus ve Polonyalı futbol efsanesi Zbigniew Boniek, Kenan Yıldız hakkında konuştu.

La Gazzetta dello Sport'a demeç veren Boniek, "Kenan Yıldız çok yetenekli bir çocuk. Önünde büyük bir gelecek var. Omuzlarında 10 numara yükü var ama bu yükü oldukça iyi taşıyor. Ancak, onu efsanelerle kıyaslamayı fazla abartmayalım." ifadelerini kullandı.

"MOTTA HER MAÇTA KALİTE GÖSTERİYOR"

Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta ile ilgili gelen soruya Polonyalı efsane, "Saha kenarında gerçek bir beyefendi gibi görünüyor. Olumlu anlamda ilgimi çekiyor. Her maçta kalite ve karakter gösteriyor." cevabını verdi.

"TRAPATTONI FORMALARIMIZI ALIP HEDİYE EDERDİ"

Juventus'taki eski teknik direktörü Giovanni Trapattoni hakkında gelen soruya Boniek, gülümseyerek, "Trap'ı sevgiyle hatırlıyorum, özellikle de maç sonralarını. Herkese iltifat ederdi tek tek, sonra duşa giderdik ve geri dönünce maç formalarımızı bulamazdık. Trap cömert bir adamdı; benim, Platini'nin, Scirea'nın ve Tardelli'nin formalarını arkadaşlarına hediye ederdi." dedi.

"KIWIOR VE SKRINIAR'I ALSINLAR"

Juventus'un gündemindeki savunmacılar Milan Skriniar ve Jakub Kiwior'u değerlendiren Boniek, "Kiwior hücumda da güçlü, solak ve esnek bir oyuncu. Skriniar ise güvenli bir stoper. Inter'de bunu kanıtladı. Neden ikisinden birini seçelim ki? Eğer yapabiliyorlarsa ikisini birden alsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.