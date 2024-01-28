Juventus, Empoli engelini aşamadı

ensonhaber.com
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, Empoli'yi ağırladı.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Arkadiusz Milik'in 18. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus'un golünü 50. dakikada Dusan Vlahovic atarken Empoli'nin sayısını 70. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.
Kenan Yıldız son dakikalarda oyuna girdi
Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 78. dakikada maça dahil oldu.
Bu beraberlikle puanını 53 yapan Juventus ligdeki bir sonraki maçında Inter deplasmanına gidecek.
17 puana yükselen Empoli ise Genoa'yı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış