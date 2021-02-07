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    Juventus evinde Roma'yı yenerek zirve yarışını sürdürdü

    Serie A'nın 21. haftasında Juventus, konuk ettiği Roma'yı 2-0 mağlup etti.
    • AA
    • 07.02.2021 - 04:16
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    Juventus evinde Roma'yı yenerek zirve yarışını sürdürdü

    Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan iki takım kozlarını paylaştı.

    PERDEYİ RONALDO AÇTI

    Ev sahibi Juventus, 13. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

    Juventus evinde Roma yı yenerek zirve yarışını sürdürdü #1

    IBANEZ KENDİ KALESİNE ATTI

    Maçın 69. dakikasında Romalı Roger Ibanez'in kendi kalesine attığı golle Juventus, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda Roma gol için yüklense de Juventus, başkent takımını 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

    Bu galibiyetle Juventus, puanını 42'ye çıkarttı ve Roma'yı geçerek 3. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

    Juventus evinde Roma yı yenerek zirve yarışını sürdürdü #2

    Konuk Roma ise bu sezonki 5. yenilgisini Juventus karşısında alırken, 40 puanla 4. sıraya geriledi.

    MERİH 5 DAKİKA KALA MAÇA GİRDİ

    Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 86. dakikada Alex Sandro'nun yerine oyuna dahil oldu.

    DİĞER MAÇLAR

    Ligde oynanan diğer müsabakalarda, Atalanta 3-0 öne geçtiği maçta Torino ile 3-3 berabere kaldı.

    Sassuolo ise konuk ettiği Spezia'ya 2-1 yenildi. Sassuolo'nun kadrosundaki milli futbolculardan Mert Müldür 90 dakika mücadele ederken, Kaan Ayhan görev almadı.

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