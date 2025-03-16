Juventus, Fiorentina engelini aşamadı

Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Fiorentina 3-0'lık skorla kazandı.

FIORENTINA, 3 GOLLE KAZANDI

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Robin Gosens, 18. dakikada Rolando Mandragora ve 53. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

Fiorentina'da 2 ve 3. golün asistlerini, Juventus'un Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Fagioli yaptı.

KENAN YILDIZ YEDEK BEKLEDİ

Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta, yedek bekleyen Kenan Yıldız'ı oyuna sürmedi.

JUVE, İKİ MAÇTA 7 GOL YEDİ

Geçen hafta Atalanta'ya 4-0 yenilen Juventus, Fiorentina deplasmanında da mağlup oldu ve 52 puanla 5. sıraya düştü.

FIORENTINA HAYAT BULDU

Son 5 maçının 4'ünü kaybederek bu maça çıkan Fiorentina, net galibiyetle birlikte puanını 48'e çıkardı.

Juventus, milli aradan sonra Genoa'yı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.