Juventus, Fiorentina engelini aşamadı

İtalya Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi.
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Fiorentina 3-0'lık skorla kazandı.
FIORENTINA, 3 GOLLE KAZANDI
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Robin Gosens, 18. dakikada Rolando Mandragora ve 53. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
Fiorentina'da 2 ve 3. golün asistlerini, Juventus'un Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Fagioli yaptı.
KENAN YILDIZ YEDEK BEKLEDİ
Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta, yedek bekleyen Kenan Yıldız'ı oyuna sürmedi.
JUVE, İKİ MAÇTA 7 GOL YEDİ
Geçen hafta Atalanta'ya 4-0 yenilen Juventus, Fiorentina deplasmanında da mağlup oldu ve 52 puanla 5. sıraya düştü.
FIORENTINA HAYAT BULDU
Son 5 maçının 4'ünü kaybederek bu maça çıkan Fiorentina, net galibiyetle birlikte puanını 48'e çıkardı.
Juventus, milli aradan sonra Genoa'yı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
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