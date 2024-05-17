Juventus, gazeteciyi tehdit eden Allegri'yi görevden aldı İtalya Kupası finali sonrasında bir gazeteciye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, görevinden alındı.

AA & Ensonhaber

Juventus, İtalya Serie A'da sezonun bitmesine 2 maç kala teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Son 5 lig maçından galibiyet alamayan Juventus, önceki gün Atalanta'yı 1-0 yenerek İtalya Kupası'nı kazandı. Ancak, Allegri'nin görevine son verilmesi kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

"Değerlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergiledi"

Açıklamada, 56 yaşındaki teknik adamla ilgili "İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında kulübün değerleriyle ve temsil etmesi gereken davranışlarla bağdaşmayan bazı davranışlar" nedeniyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Küfretti ve tehdit etti

Kupa töreninin ardından basın toplantısına katılan Massimiliano Allegri, İtalyan gazetesi Tuttosport'un genel yayın yönetmeni Guido Vaciago ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Guido Vaciago ile tartışan Allegri, ağır küfürler ettiği gazeteciyi tehdit etmişti.

Allegri, ayrıca maç sonu oyuncularıyla şampiyonluk kutlaması yaşarken Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'ye kameraların önünde tepki göstermişti.