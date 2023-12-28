Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi İtalya Serie A'da Inter'in ardından 2. sırada yer alan Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

AA

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoperin sözleşme süresinin, 2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

41 milyon euroya transfer olmuştu

Torino'dan Juventus'a 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2022'de transfer olan Bremer, bu sezon 17 lig maçında rakip ağları 1 kez sarstı.

Bremer, Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)