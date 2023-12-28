Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi

AA
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoperin sözleşme süresinin, 2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
41 milyon euroya transfer olmuştu
Torino'dan Juventus'a 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2022'de transfer olan Bremer, bu sezon 17 lig maçında rakip ağları 1 kez sarstı.
Bremer, Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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