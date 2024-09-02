Juventus ile Roma golsüz berabere kaldı İtalya Ligi'nde haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Juventus ile Roma golsüz berabere kaldı.

Haber Merkezi

İtalya Ligi'nde 3. hafta maçında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

KENAN VE ZEKİ 90 DAKİKA MÜCADELE ETTİ

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Roma'da mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcumuz Zeki Çelik de 90 dakika görev yapan isimlerden oldu.

Bu beraberliğin ardından Thiago Motta yönetimindeki Juventus puanını 7'ye yükseltti. Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı Roma puanını 2 yaptı.

İtalya'da milli aranın ardından Juventus, Empoli'ye konuk olacak. Roma, Genoa deplasmanına çıkacak.