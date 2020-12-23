Juventus ilk kez kaybetti

Juventus ilk kez kaybetti

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği İtalyan devi Juventus, Fiorentina'ya 3-1 yenilerek lider Milan'ın 7 puan gerisine düştü.

Pirlo'nun yönetiminde Serie A'da istediği sonuçları alamayan Juventus, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin Fiorentina'sı karşısında ligin ilk yenilgisini aldı.

FARK 7 PUAN OLDU

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; Vlahovic, Alex Sandro (KK) ve Caceres kaydetti. Serie A'da lider Milan'ın 7 puan gerisine düşen Juventus, 24 puanla 4. sırada kaldı.

Juve, Pirlo yönetiminde Serie A'da çıktı 13 maçta; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Juventus'un mağlubiyeti sonrasında, Avrupa'nın en iyi beş liginde yenilgisiz tek takım Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan.