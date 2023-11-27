Juventus-Inter derbisinde kazanan çıkmadı

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İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus, Inter'i ağırladı.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken ev sahibi takımın golünü 27'de Dusan Vlahovic, konuk ekibin golünü ise 33'te Lautaro Martinez attı.
Hakan Çalhanoğlu ilk 11 başladı
Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk başladığı maçta 83. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
Bu sonuçla birlikte puanını 32 yaparak liderliğini sürdüren Inter ligdeki bir sonraki maçında zorlu Napoli deplasmanına çıkacak.
30 puanla ikinci sırada kalan Juventus ise Monza'ya konuk olacak.
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