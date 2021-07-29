Juventus, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi

Hamza Rafia'nın PCR testi pozitif çıktı. Portekizli yıldız dahil tüm takım tecritte.

Juventus'un A takım kadrosu, Hamza Rafia'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı hafta sonu Barcelona ile oynanacak Gamper Trophy karşılaşması öncesinde karantinaya alındı.

Ekip, Continassa tesisinde antrenmana devam edebilecek, ancak izolasyon kuralları gereği tesislerden çıkmak yasak olacak.

Bu arada testi pozitif çıkan Rafia, önümüzdeki 10 gün boyunca takımın geri kalanından karantinaya alınacak ve bu sürenin sonunda test sonucu negatif çıkana kadar sahaya dönmesine izin verilmeyecek.

BARÇA MAÇI PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK

Juve ekibi, bir önlem olarak tecrit ediliyor ve Rafia, kulübün geçen hafta sezon öncesi başlangıcı için rapor verdikten sonra takım arkadaşlarının çoğuyla temasa geçti.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da pazartesi günü Euro 2020 sonrası tatilinden Torino'ya döndü, ancak kulüp henüz başka pozitif vaka doğrulamadı.

Bu nedenle, Continassa'daki bir sonraki tıbbî kontrolden sonra durum değişmedikçe, 8 Ağustos'ta Barça ile yapılacak maç, planlandığı gibi devam edecek.