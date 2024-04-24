Juventus, Lazio'ya yenilmesine rağmen finale yükseldi

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İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Lazio'ya konuk oldu.
Juventus, 2-1 mağlup olmasına rağmen final biletinin sahibi oldu.
Lazio'nun gollerini 12. ve 49. dakikalarda Taty Castellanos atarken Juventus'un tek sayısını 83. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
Kenan Yıldız son dakikalarda oynadı
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 81. dakikada Weston McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Juventus adını finale yazdırırken Lazio kupaya veda etti.
Juventus finalde Fiorentina-Atalanta eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Turun ilk maçında Fiorentina, konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 yenmişti.
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