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Juventus, Lazio'ya yenilmesine rağmen finale yükseldi

Juventus, Lazio'ya yenilmesine rağmen finale yükseldi Juventus, İtalya Kupası yarı finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Lazio'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen finale kalmayı başardı.