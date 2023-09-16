Juventus, Lazio'yu devirdi

İtalya Serie A'nın 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Juventus ile Lazio kozlarını paylaştı.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Juventus 3-1'lik skorla kazandı.
Juventus, 3 golle kazandı
Juventus, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Federico Chiesa, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Lazio, 64. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Juventus'ta ilk golü atan Vlahovic, bu kez 67'de sahneye çıktı. Juventus'un Sırp yıldızı Vlahovic, bu maçtaki golleriyle birlikte 4 haftada 4 gole ulaştı.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etti.
Lazio, 3 puanda kaldı
Bu galibiyetin ardından Juventus, 10 puana yükseldi. Lazio, 3 puanda kaldı.
Juventus, ligin 5. haftasında Sassuolo ile deplasmanda karşılaşacak. Lazio, evinde Monza'yı konuk edecek.