Juventus, Lazio'yu devirdi Serie A'nın 4. haftasında Juvenus, sahasında Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

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İtalya Serie A'nın 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Juventus ile Lazio kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Juventus 3-1'lik skorla kazandı.

Juventus, 3 golle kazandı

Juventus, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Federico Chiesa, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Lazio, 64. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Juventus'ta ilk golü atan Vlahovic, bu kez 67'de sahneye çıktı. Juventus'un Sırp yıldızı Vlahovic, bu maçtaki golleriyle birlikte 4 haftada 4 gole ulaştı.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etti.

Lazio, 3 puanda kaldı

Bu galibiyetin ardından Juventus, 10 puana yükseldi. Lazio, 3 puanda kaldı.

Juventus, ligin 5. haftasında Sassuolo ile deplasmanda karşılaşacak. Lazio, evinde Monza'yı konuk edecek.