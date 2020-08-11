Juventus, Merih'i satmıyor

Juventus'ta De Ligt'in de sakatlanmasıyla yeni sezonda daha çok forma şansı bulması beklenen Merih Demiral, Napoli'nin radarında. Juventus, milli futbolcu için gelen teklifleri reddediyor.

Juventus'ta geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan ve son maçta sahalara dönen milli oyuncumuz Merih Demiral'a teklif var.

NAPOLİ İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma'dan Cengiz Ünder ile büyük ölçüde anlaşan Napoli, sportif direktör Cristiano Giuntoli aracılığıyla Juventus'tan Merih Demiral'ı da istedi.

Yapılan görüşmelerde gözden çıkarılan Milik'in de takasta gönderilmesine de razı olduğu belirtilen Napoli'nin, henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

PIRLO: "BIRAKMAM", JUVE: "DOKUNULMAZ"

Torino ekibinin, Merih'i göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı ve yeni teknik direktör Andrea Pirlo'nun da 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.

Juventus yöneticilerinin, Merih Demiral için Napoli'ye "dokunulmaz" cevabını verdiği, ancak Napoli'nin ısrarını sürdürdüğü de vurgulandı.

Torino ekibi, Merih'i geçen sezon başında 18 milyon euro bonservis ödeyerek Sassuolo'dan kadrosuna katmıştı.