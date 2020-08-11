Dolar
7.2423
-1.3001%
Euro
8.5234
-1.0713%
Altın
1947.23
-3.9623%
Borsa
1110.05
3.2105%
G. Altın
455.493
-4.798%
Bitcoin
83773.64
-3.8187%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Juventus, Merih'i satmıyor

    Juventus'ta De Ligt'in de sakatlanmasıyla yeni sezonda daha çok forma şansı bulması beklenen Merih Demiral, Napoli'nin radarında. Juventus, milli futbolcu için gelen teklifleri reddediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 16:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Juventus, Merih'i satmıyor

    Juventus'ta geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan ve son maçta sahalara dönen milli oyuncumuz Merih Demiral'a teklif var.

    NAPOLİ İSTİYOR

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma'dan Cengiz Ünder ile büyük ölçüde anlaşan Napoli, sportif direktör Cristiano Giuntoli aracılığıyla Juventus'tan Merih Demiral'ı da istedi.

    Yapılan görüşmelerde gözden çıkarılan Milik'in de takasta gönderilmesine de razı olduğu belirtilen Napoli'nin, henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

    Juventus, Merih i satmıyor #1

    PIRLO: "BIRAKMAM", JUVE: "DOKUNULMAZ"

    Torino ekibinin, Merih'i göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı ve yeni teknik direktör Andrea Pirlo'nun da 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.

    Juventus yöneticilerinin, Merih Demiral için Napoli'ye "dokunulmaz" cevabını verdiği, ancak Napoli'nin ısrarını sürdürdüğü de vurgulandı.

    Torino ekibi, Merih'i geçen sezon başında 18 milyon euro bonservis ödeyerek Sassuolo'dan kadrosuna katmıştı.

    Görüş Bildir