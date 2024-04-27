Juventus - Milan maçında gol sesi çıkmadı Juventus, Serie A'nın 34. haftasında sahasında Milan ile golsüz berabere kaldı. Bu maçta milli futbolcu Kenan Yıldız, 82 dakika sahada kaldı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan dev müsabakada kazanan çıkmadı.

İki takımın da önemli pozisyonlara girdiği maçta gol çıkmadı ve 0-0'lık eşitlik ortaya çıktı.

Kenan, 82 dakika forma giydi

Inter'in şampiyonluğunu garantilediği Serie A'da ikincilik açısından kritik önem taşıyan maçta Juventus daha atak bir futbol oynadı.

Juventus'un kaleyi bulan 5 şutuna karşılık Milan, isabetli şut atamadan derbiyi tamamladı.

Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 82 dakika oyunda kaldı.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Milan, puanını 70 yaptı ve Juventus'un 5 puan önünde bitime 4 hafta kala ikincilik adına avantajını korudu.

Son 3 maçta 2 puan alabilen Milan, gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.

Son 3 maçını beraberlikle tamamlayan ve son 6 maçında 1 kez kazanabilen Juventus, Roma deplasmanında kazanmaya çalışacak.