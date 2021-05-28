Juventus, Pirlo ile yollarını ayırdı

Juventus, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

İtalya Ligi'nde Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, bu sezon beklenen performansı gösteremedi.

Ronaldo gibi birçok yıldıza sahip olan Juventus, sezonu dördüncü bitirmesinin ardından Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı.

“KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ”

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Andrea Pirlo'ya katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

ALLEGRI’NİN GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

Juventus'un, Pirlo'nun ardından eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi takımın başına getirmesi bekleniyor.

TERİM'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Fatih Terim’in tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive etmek olduğunu savunan Pirlo, Türkiye’de ‘imparator’ olarak anılan teknik adamın taktik bilgisi içinse şu ifadeleri kullanmıştı.

Pirlo, “Terim’in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız uzun zaman almadı.

Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi.

Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarışık bir hal alırdı.

Kısacası tam bir kaos… Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos… İşin daha da kötüsü konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda ‘Acaba bunu Berlusconi’nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek mi yapıyor’ diye şakalaşmaya başlamıştık.” demişti.

Juventuslu futbolculardan Pirlo'ya eleştiri: Taktik konuşmuyor / HABERİ İÇİN TIKLAYIN