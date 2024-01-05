Juventus, Salernitana'yı 6 golle geçti! Kenan Yıldız yine coştu İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana'yı 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in henüz forma şansı bulamaması Türk izleyicilerin moralini bozsa da İtalya'dan güzel haberler geldi.

Geleceğin yıldızı olması beklenen Kenan Yıldız, attığı gol ve kısa sürede gösterdiği performansla alkış aldı.

Juventus farklı kazandı

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Juventus 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Daniel Rugani, 75. dakikada Bronn(k.k.) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah kaydetti. Salernitana'nın tek golü 1. dakikada Ikwuemesi'den geldi.

Kenan Yıldız yine attı

Kenan Yıldız maça yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu. 88. dakikada takımının 5. golübü atan Milli oyuncu 4. golde de sol çaprazdan şutunu çekti, kaleciden seken topu Bronn kendi ağlarına yolladı.

Juventus, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Torino devi, söz konusu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu sonuçla Juventus, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.