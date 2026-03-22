Juventus, Sassuolo ile yenişemedi: Kenan Yıldız tarihe geçti

İtalya Serie A 30. hafta maçında Juventus, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Juventus, 14. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle 1-1'i buldu.

87'DE PENALTI KAÇTI

Juventus, 86. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıyı 87. dakikada kullanan Manuel Locatelli, kaleciyi geçemedi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

KENAN YILDIZ'DAN ÖNEMLİ BAŞARI

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız, Sassuolo maçındaki golüyle birlikte önemli bir başarı yakaladı.

Bu sezon ligde 10 gole ulaşan 20 yaşındaki genç yıldız, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı (İtalyan olmayan) Juventus oyuncusu oldu.

Kenan Yıldız, genelde ise bu başarıya imza 7. oyuncu oldu. İtalyan ekibinde son olarak bu başarıya 1970-1971 sezonunda Roberto Battega imza atmıştı.

VLAHOVİC VE MİLİK GERİ DÖNDÜ

Juventus'ta sakatlıklarını atlatan Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik, bu maçla birlikte geri döndü. İki futbolcu da 79. dakikada oyuna dahil oldu. Vlahovic, Kasım ayından bu yana ilk kez sahaya çıktı. Milik ise Mayıs 2024'ten sonra ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Juventus, iki maçın ardından kayıp yaşadı ve puanını 54 yaptı. Ligde iki maç sonra puan alan Sassuolo, 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Sassuolo, sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek.