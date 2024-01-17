Juventus, Sassuolo'yu farklı geçti

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İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Sassuolo'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 37'de Dusan Vlahovic ile 89'da Federico Chiesa attı.
Kenan Yıldız ilk 11'de sahaya çıktı.
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından puanını 49 yapan Juventus ligdeki bir sonraki maçında Lecce deplasmanına gidecek.
19 puanda kalan Sassuolo ise Monza deplasmanında puan mücadelesi verecek.
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