Juventus Serie A'dan ihraç edilebilir

İtalyan devi Juventus Avrupa Süper Ligi’nden ayrılmazsa, İtalya Ligi’nden ihraçla karşı karşıya kalacak.

Dünya futbolunda şok etkisi yaratan fakat 48 saat içinde dağılan Avrupa Süper Ligi’nin yankıları devam ediyor.

Taraftar tepkileri ve İngiliz hükümetinin sergilediği tavır karşısında İngiliz kulüpler ayrılık kararı almıştı.

“LİGE BAŞLAYAMAZ”

Kurucu üyelerden olan Barcelona, Real Madrid ve Juventus henüz Avrupa Süper Ligi’nden ayrılmış değil. İtalyan takımlarından Milan ve Inter ligden çekilme kararı almış ve UEFA ile ayrılıkla ilgili resmi sözleşme imzalamıştı.

Bu adımı henüz atmayan Juventus ile ilgili açıklamalarda bulunan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Juve’nin Serie A’dan ihraç edilebileceğini duyurdu.

Başkan Gabriele Gravina verdiği demeçte, “Kurallar açık. Gelecek sezon başlangıcında Juventus hala Süper Lig’de olursa lige başlayamaz. Taraftarlar için özür dilerim ancak kural kuraldır ve herkesin buna uyması gerekiyor. Umarım kısa zamanda bu sorun çözülür.” ifadelerini kullandı.