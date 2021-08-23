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Juventus sezona kayıpla başladı
Juventus yeni sezona kayıpla başladı. Massimiliano Allegri'nin takımı 2-0 öne geçtiği maçta Udinese ile 2-2 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 11:39
İtalya Serie A'nın açılış haftasında Juventus, Udinese'ye konuk oldu.
3' Paulo Dybala ve 23' Juan Cuadrado ile kısa sürede 2 farklı üstünlüğü yakalayan Juve, maçın kalan bölümünde rakibinin gollerine engel olamadı.
Ev sahibi takım 51' Roberto Pereyra(p) ve 83' Gerard Deulofeu'nun golleriyle skora ortak oldu: 2-2.
İKİ TAKIM DA 1 PUANA RAZI OLDU
Torino ekibinde Cristiano Ronaldo 60. dakikada oyuna dahil olurken, 90+4'te kaydettiği gol VAR incelemesi sonrası iptal oldu.
Son düdükle birlikte taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.