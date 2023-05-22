Juventus'a 10 puan silme cezası verildi İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a 10 puan silme cezası verildi. İtalyan devi cezasını bu sezon çekecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, bir kez daha puan silme cezasıyla karşı karşıya geldi.

İtalyan Temyiz Federal Mahkemesi, mali usulsüzlük nedeniyle soruşturma altında kulübe 10 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Torino ekibinin cezasını bu sezon çekeceği aktarıldı.

Juventus 8. sıraya geriledi

Juventus, daha önce de 15 puan silme cezası almış ancak daha sonra bu puanlarını geri almıştı. Juventus, bu kararın ardından ligde 59 puana düştü ve 8. sıraya geriledi.

Öte yandan mahkeme Pavel Nedved gibi isimlerin de kendilerine atfedilen suçlardan beraat ettiğini belirtti.

Juventus'un başını ağrıtan "Prisma" soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermişti.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansımıştı.

Başsavcılığın, soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, dönemin kulüp başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa ettiklerini açıklamıştı.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce Mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıkması gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

Juventus'a ocakta verilen 15 puan silme cezası nisanda iptal edilmişti

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Halihazırda Tottenham Hotspur'da görev yapan Juventus'un eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Juventus'un bu cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını iptal etmiş ve ceza kararını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri göndermişti.