Juventus'da Udinese darbesi Juventus, Serie A'nın 24. haftasında konuk ettiği Udinese'ye 1-0 yenildi ve maç eksiği bulunan lider Inter'in 7 puan gerisine düştü.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus, Udinese'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 25. dakikada Lautaro Giannetti ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

Kenan Yıldız, 2. yarıda oyuna girdi

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 53 puanda kaldı ve 1 maçı eksik olan lider Inter'in 7 puan gerisine düşen Juventus ligdeki bir sonraki maçında Hellas Verona deplasmanına gidecek.

Puanını 22'ye yükselten Udinese ise Cagliari'yi konuk edecek.