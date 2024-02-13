Juventus'da Udinese darbesi

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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus, Udinese'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 25. dakikada Lautaro Giannetti ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.
Kenan Yıldız, 2. yarıda oyuna girdi
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 61. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte 53 puanda kaldı ve 1 maçı eksik olan lider Inter'in 7 puan gerisine düşen Juventus ligdeki bir sonraki maçında Hellas Verona deplasmanına gidecek.
Puanını 22'ye yükselten Udinese ise Cagliari'yi konuk edecek.
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