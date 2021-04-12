Juventuslu futbolcular Ronaldo'ya pas atmadı

Geçtiğimiz günlerde kaptanlık bandını yere fırlattığı için tartışmaların odağı haline gelen Ronaldo, bu kez de gol atamadığı için formasını fırlattı.

Juventus Genoa'yı 3-1 yendiği karşılaşmada sürekli boş alanlara koşu yapan Ronaldo'nun, takım arkadaşları tarafından pas alternatifi olarak tercih edilmemesi sosyal medyanın gündemine otururken yıldız futbolcunun mutsuzluğu da objektiflere yansıdı.

SİNİRDEN FORMASINI FIRLATTI

Müsait pozisyonlarda takım arkadaşları tarafından pas atılmayan Portekizli futbolcu, Genoa karşılaşmasında gol atamazken maç sonunda ise formasını fırlatarak soyunma odasına gittiği iddia edildi.

PIRLO: GOL ATAMADIĞI İÇİN MUTSUZ

Maçın ardından Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya, Ronaldo'nun takımın maçı kazanmasına rağmen neden moralinin bozuk olduğu soruldu.

İtalyan teknik adam, "Gol atmayı çok istiyordu ancak bu olmayınca morali bozuldu. Futbolda bunlar var." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Ronaldo'nun takımdan ayrılması beklenirken bu sezondan ise akıllarda bu görüntüler kaldı.