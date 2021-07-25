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    Juventus'ta Dybala ile devam kararı

    Juventus'ta ayrılığın eşiğine gelen Paulo Dybala'nın sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 11:33
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    Juventus'ta Dybala ile devam kararı

    Juventus'tan ayrılığı gündemde olan Paolo Dybala'nın kulüple yeni sözleşme görüşmeleri yapacağı kaydedildi.

    "DYBALA VE MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

    Kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved, Dybala ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

    Juventus ta Dybala ile devam kararı #1

    Çek futbol adamı yaptığı açıklamada, "Yakında Dybala ve menajeri ile sözleşme yenileme çalışmaları yapacağız. O önemli bir oyuncumuz ve Allegri, Ronaldo ve Dybala ile beraber çalışmak istiyor" diye konuştu.

    Geçen sezon Juventus'ta sakatlıklar ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Dybala, 20 maçta 4 gol kaydetti.

    Öte yandan Pavel Nedved yakın zamanda Ronaldo'yla da ayrılık düşünceleri olmadığını söyledi.

    Juventus ta Dybala ile devam kararı #2

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