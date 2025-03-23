Juventus'ta Igor Tudor dönemi başladı

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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta yeni bir dönem başladı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırdı ve yerine Hırvat Igor Tudor'u getirdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Thiago Motta ve tüm ekibine bu aylarda gösterdikleri profesyonellik ve tutku ve özveriyle yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve kendilerine gelecek için en iyisini diliyor.

Tudor'un sözleşmesinde 2026'ya kadar uzatma opsiyonunu bulunuyor.

JUVENTUS, 5. SIRADA

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, 52 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE KARABÜKSPOR VE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

46 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Marsilya, Hellas Verona, Hajduk Split, Udinese ve PAOK'un yanı sıra Karabükspor ve Galatasaray'da da görev yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde Juventus forması giyen Igor Tudor, İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.