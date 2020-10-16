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    Juventus'tan Kylian Mbappe için 395 milyon euro

    Juventus'tan Kylian Mbappe için 395 milyon euro

    Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Juventus, gözünü PSG'nin 21 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'ye dikti. Torino ekibi bu transfer için 395 milyon euroyu gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 12:39
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    2 sezon önce Real Madrid'den 117 milyon euro karşılığında Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek büyük bir transfer başarısına imza atan Juventus, yeni bir hamle için kolları sıvadı.

    REKOR TEKLİF: 395 MİLYON EURO

    Fransa Ligue1 takımlarından PSG'de forma giyen Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Torino ekibinin, bu transfer için 395 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

    Juventus tan Kylian Mbappe için 395 milyon euro #1

    Paris Saint-Germain'de forma giydiği 127 maçta 92 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösteren Kylian Mbappe, henüz 21 yaşında olmasına rağmen kariyerinde şimdiden 119 gol attı ve 72 de asist kaydetti.

    PSG'NİN CEVABI MERAK EDİLİYOR

    Daha önce Neymar'a 222 milyon euro ödeyerek transfer rekoru kıran PSG'nin, bu bedelden 173 milyon euro daha fazla olan 395 milyon euro için ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

    Juventus tan Kylian Mbappe için 395 milyon euro #2

    RONALDO AYRILABİLİR

    Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde iki futbolcunun maaşını ödemekte zorluk yaşayacak olan Juventus'ta, dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun PSG'ye transfer olabileceği iddia edildi.

    Ronaldo, Juventus kariyerinde çıktığı 91 maçta 68 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

    Juventus tan Kylian Mbappe için 395 milyon euro #3

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